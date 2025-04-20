أحمد بن محمد: دبي صنعت تجربة تنموية رائدة جديرة أن تُنقل إلى العالم

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي صنعت تجربة تنموية رائدة جديرة بأن تُنقل إلى العالم بتفاصيلها عبر رسائل إعلامية فعّالة ومتكاملة تعكس إنجازاتنا على الأرض وتمثل قيمنا وهويتنا، جاء ذلك خلال لقاء سموه المنتسبين لبرنامج القياديات الإعلامية الذي أطلقه مجلس دبي للإعلام بمشاركة مجموعة من مديري ومسؤولي الاتصال في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "دبي صنعت تجربة تنموية رائدة جديرة بأن تُنقل إلى العالم بتفاصيلها عبر رسائل إعلامية فعّالة ومتكاملة تعكس إنجازاتنا على الأرض وتمثل قيمنا وهويتنا. سعدت بلقاء المنتسبين لبرنامج القياديات الإعلامية الذي أطلقه مجلس دبي للإعلام بمشاركة مجموعة من مديري ومسؤولي الاتصال في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي … هدفنا في مجلس دبي للإعلام إعداد كوادر وطنية قادرة على إيصال رسالة دبي بكفاءة وتأثير عالمي عبر برامج تأهيل وتدريب شاملة".