محمد بن راشد: 5.23 تريليونات درهم حجم التجارة الخارجية للإمارات في 2024

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات اختارت منذ البداية نهج الانفتاح، وبناء الجسور، وحرية حركة التجارة وحركة الأموال وحركة الناس، لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب، ومركزاً اقتصادياً عالمياً.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى .. اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح .. وبناء الجسور .. وحرية حركة التجارة وحركة الأموال وحركة الناس .. لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب .. ومركزاً اقتصادياً عالمياً".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وحسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام: بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليونات درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم .. لتكون الدولة أحد روافع حركة التجارة الدولية".

وأشار سموه "وصدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024.. منها 191 مليار درهم هي عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30٪ من اجمالي صادرات الخدمات .. كما صدرت الدولة سلع بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق".

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دولة الإمارات لوحدها تصدر 41% من اجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط .. مما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة".

واختتم سموه "بحمدالله سيستمر الإنجاز .. وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات .. ونعززها .. وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله".