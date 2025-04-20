صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تعزيز التعاون

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سردار أياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان الإسلامية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات وباكستان في المجالات المختلفة، في ظل ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين من دعم قيادتي وحكومتي البلدين.

وأكد معالي صقر غباش خلال لقائه المسؤول الباكستاني، على هامش المشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في إسطنبول بالجمهورية التركية، أن الشراكة الإستراتيجية المتجذرة والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة والمتميزة والمستمرة، نظرا لرغبة قيادتي وحكومتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين، حيث تسعى حكومتا كلا البلدين إلى تعزيز فرص ومسارات التعاون في جميع المجالات الحيوية خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية، وهو ما يتمثل في الاتفاقيات الإستراتيجية التي يتم توقيعها بين الجانبين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم مصالحهما المتبادلة، وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية المستدامة.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية، من خلال تفعيل دور لجان الصداقة، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، والتعاون في المحافل البرلمانية المختلفة، والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المشاركات، ومناقشة فرص تبادل دعم الترشيحات في عضوية المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، ودعم جهود تحقيق الأهداف المشتركة.

من جهته أكد معالي سردار أياز صادق، عمق العلاقات الإستراتيجية بين بلاده ودولة الإمارات، ورغبة الجمعية الوطنية الباكستانية في تطوير العلاقات بين البلدين والبرلمانين على جميع المستويات، للإسهام في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في المجالات كافة.

حضر اللقاء وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، سعادة كل من د. عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ود. نضال محمد الطنيجي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس، ود.عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية.