"شُجعان حتا" ساهموا في إسعاف أكثر من 200 شخص وإنقاذ 25 عالقاً

تمكن ضباط وأفراد مركز شرطة حتا ممن ينتمون إلى فرقة "الشجعان" التخصصية، من المساهمة في إسعاف أكثر من 200 شخص وإنقاذ 25 عالقاً في الجبال والأودية خلال العام الماضي 2024، وذلك بالتعاون مع الجناح الجوي لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأكد العميد مبارك بن مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، أن فرقة "الشجعان" التخصصية أسسها معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لمواكبة التوجهات الحكومية التي وضعت خطة تطويرية شاملة لمنطقة حتا لتعزيز المنطقة كوجهة سياحية محلية ودولية.

ولفت العميد الكتبي إلى أن تأسيس فرقة "الشجعان" يأتي في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في سرعة الاستجابة مع الحوادث الطارئة، مؤكداً أن أفراد الفرقة مُدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية، وعلى مدار الساعة، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالاً من السياح، ومُحبي المغامرات وممارسة رياضة تسلق الجبال أو ارتياد الأودية.

وأضاف العميد الكتبي أن فرقة "الشجعان" أهلتها شرطة دبي ودربتها للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، وهي جاهزة أيضاً للتعامل مع أي حادث وفي أي ظرف.

وأشار إلى أن أفراد فرقة الشجعان، التي تضم دراجين جاهزون دائماً وتحت أي ظرف لاستخدام الدراجات الهوائية في الوصول إلى أعمق وأصعب مناطق الأودية، والقيادة في الممرات الضيقة عبر سفوح الجبال من أجل عمليات الإنقاذ السريع، مبيناً أن دراجات أعضاء الفرقة تحتوي على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوفر كافة المعدات التي تُستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة.

سرعة الاستجابة

من جانبه، أكد العقيد عبد الله الهفيت نائب مدير مركز شرطة حتا، أن الدراجون في فرقة "الشجعان" خضعوا إلى العديد من الدورات الهامة للقيام بمهام عملهم على أحسن وجه وتحقيق سرعة الاستجابة من أجل إنقاذ الأرواح في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن الدراجون حصلوا على عدة دورات منها، قيادي الدراجات في المسارات الجبلية والوعرة، والإسعافات الأولية، واستخدام الطائرات دون طيار "الدرون"، والإنقاذ في المياه الجارفة التي تعتبر من حالات الإنقاذ الصعبة التي تتطلب التدخل السريع في حال نزول الوديان وجريانها بشدة.

وبين أن الدراجون حصلوا أيضاً على دورات في أساسيات عمل الطيران المدني، والتعامل مع الطائرة العامودية "الهليكوبتر" لما يتطلبه التعامل مع هذا النوع من الطائرات من مهارة في عمليات الإنقاذ وتحديد الموقع لها ورفع أي مصاب من المناطق باستخدام الحبال والنقالات المختصة لحمل الأفراد، إلى جانب خضوعهم إلى دورة الإنزال الجبلي بالحبال، ودورة التكيّف مع الطبيعة، ودورات في مجال أمن الملاعب والأمن السياحي.

أحدث التقنيات ... دراجات نارية

من جانبه، أكد الملازم أول محمد عبيد الكعبي، مسؤول فرقة الشجعان التخصصية، أن الفريق بشكل عام وفريق الدراجات الهوائية بشكل خاص يتركز عمله على تحقيق السلامة لمرتادي المناطق السياحية والجبلية والأودية.

وأشار إلى أن الفريق مزود بكافة الآليات الهادفة إلى تعزيز قدراته في الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة ومنها المعدات الميكانيكية المُختلفة، والسيارات المُعدلة للتعامل مع الجبال، وكشافات "LED"، ومعدات ثقيلة متعددة، وجهاز اللاسلكي "التترا"، وشاشات، وكاميرات، ونظام النقل الحي من موقع الحادث إلى مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أحدث الدراجات النارية المُعدلة ومنها رُباعية الإطارات، والطائرات دون طيار التي تستخدم الإضاءة الحرارية في الليل، والأخرى التي تستخدم كاميرات عادية نهارية.