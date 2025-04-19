الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي

بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها في أبوظبي مع وفد من البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

والتقى سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة ديفيد ماك أليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة، وسعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين ممثلي عدة دول في البرلمان الأوروبي.

واطلع الوفد خلال اللقاء على أبرز مستجدات الهيئة وخططها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعد الثالثة للوفد والثانية هذا العام، ما يؤكد اهتمام البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع المجتمع الدولي.