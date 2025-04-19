منصور بن زايد ورئيس تشاد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الإمارات بأبوظبي، فخامة محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد الصديقة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها فخامته إلى دولة الإمارات.

ورحب سموه خلال اللقاء بفخامة الرئيس، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، واستعراض فرص تطويره بما يلبي تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام.

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً للرئيس الضيف والوفد المرافق، حضرها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.