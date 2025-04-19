"كهرباء ومياه دبي" و"مايكروسوفت" تنظمان فعالية حول استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع الشركة العالمية "مايكروسوفت" فعالية حول استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحسين الإنتاجية وتحفيز الإبداع في بيئة العمل.

واشتملت الفعالية على جلسات نقاشية وورش عمل حول الحلول المتقدمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط المهام اليومية وتوطيد أواصر التعاون بين فرق العمل، وتحسين إدارة الوقت عبر أتمتة العمليات.

وسلط المشاركون الضوء على الإمكانات العملية للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة، ومواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، مما يمكّن الأفراد والمؤسسات من التركيز على الأولويات الرئيسية.

وأطلعت الفعالية موظفي الهيئة أيضاً طرق الاستفادة من المساعد الذكي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" الذي توفره الهيئة لموظفيها لمساعدتهم في تحسين الأداء والإنتاجية، وتعزيز سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

واستكشف المشاركون أيضاً فرص تطوير خطة إسعاد المعنيين التي تعتمدها الهيئة. واشتملت الخطة المحدَّثة على سبل توفير تجربة رائدة ذات قيمة مضافة ترتقي بسعادة كافة المعنيين وتوفر خدمات نوعية واستباقية مبنية على الفهم الدقيق لاحتياجاتهم، بما يرسخ ريادة دبي وتنافسيتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي عبر استخدامه بطرق بنّاءة وإيجابية لمصلحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة وسعادة المعنيين.

يذكر أن الهيئة أطلقت مؤخراً مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً لخارطة طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتمدة في الهيئة وإطار العمل الاستراتيجي المصمم لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في كافة العمليات التشغيلية والخدمات. وقد أحدثت المشاريع والمبادرات وحالات الاستخدام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تغييراً جذرياً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بسعادة المعنيين على المدى القصير والبعيد.

وبعد توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، شملت المشاريع الجديدة التي وفرتها الهيئة: "رمّاس لتعزيز العمل" و"رمّاس للمتعاملين"، وأمن المعلومات، وأداة تعلم الآلة من "إس.إيه. بي"، وتجربة الموظفين الرقمية، ومركز التقييم في الهيئة، بالإضافة إلى خدمات الموارد البشرية، وسياسات الأمن، والبيانات المالية، وبوابة خدماتك الإلكترونية، وخدمات مكتب دعم تقنية المعلومات، وإجراءات الحوكمة والامتثال، ومنصات استشراف المستقبل، وباور بي آي، ومنصة "لينكد إن" التعليمية.