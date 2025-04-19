حمدان بن محمد: فخورون بجهود فرق «الإمارات لتموين الطائرات» التي تعكس تفرد منظومة الطيران في دبي

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من عمليات "الإمارات لتموين الطائرات"، إحدى أكبر شركات التموين الجوي على مستوى العالم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مقر الشركة في دبي، معرباً سموه عن فخره بجهود فرق العمل الساعية دوماً للارتقاء بمستوى جودة الخدمات بما يعكس تفرد منظومة الطيران في دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تفقدت جانباً من عمليات "الإمارات لتموين الطائرات"، إحدى أكبر شركات التموين الجوي على مستوى العالم، وذلك خلال زيارة إلى مقر الشركة في دبي، واطلعت على مرافق الإنتاج المتطورة، وأنظمتها الذكية، ومعايير الجودة والابتكار التي توظفها في عملياتها اليومية، إلى جانب تبنّيها لأحدث ممارسات الاستدامة البيئية ... تُعدّ الشركة يومياً أكثر من 250 ألف وجبة لطيران الإمارات و100 شركة طيران عالمية أخرى ... فخورون بجهود فرق العمل الساعية دوماً للارتقاء بمستوى جودة الخدمات بما يعكس تفرد منظومة الطيران في دبي".