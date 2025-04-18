عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة العشرين

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المعنية بمشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين (G20) للعام 2025، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

واستعرض الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاجتماع، تطورات مشاركة الدولة، بصفة ضيف، في أعمال مجموعة العشرين (G20) ضمن إطار المسارين المالي و"الشيربا"، إضافة إلى كافة مجموعات وفرق عمل المجموعة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود فرق العمل وكافة الجهات المعنية بمشاركة الدولة في مجموعة العشرين (G20)، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة في مختلف مراحل ومحاور عمل المجموعة، وبما يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي.

وأعرب سموه عن تقديره لنجاح جنوب إفريقيا في استضافة اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين.

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في مجموعة العشرين (G20) هذا العام بصفة ضيف للمرة الرابعة على التوالي، والمرة السادسة منذ تأسيس المجموعة.