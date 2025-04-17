"طرق دبي" تحصل على الآيزو للتميز في مجال تصميم الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مطابقة معايير الجودة العالمية الآيزو ISO/TS 24082 المصنفة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا من المعهد البريطاني للمواصفات، وذلك عن تحقيق الهيئة تجربة متعاملين متكاملة، وتكللت جهود الهيئة بحصولها على الشهادة في مجال (تصميم خدمات المتعاملين)، حيث تمنح للجهات التي تقدم خدمات متميزة واستثنائية للمتعاملين.

ويؤكد حصول الهيئة على هذا الاعتراف، مدى التزامها بأعلى معايير الاحترافية في تصميم وتقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين وتحقق سعادتهم من الحصول على الخدمات من خلال توفير أحدث الوسائل والأدوات التي تنال رضاهم، واستقبال طلباتهم واستفساراتهم والعمل على تنفيذها وتطبيقها، وتوظيف التقنيات والذكية في الخدمات لتسهيل تجربة المتعامل.

وعلى نحو متصل، قالت ميرة الشيخ، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "يتصدر المتعاملون أولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2025–2030) والتي تتضمن غايتها الاستراتيجية (إسعاد المتعاملين)، من حيث تطوير القدرات وفهم خصائص المتعاملين والتحسين المستمر في الخدمات، إلى جانب تبني أفضل المعايير العالمية في جميع ممارسات وأعمال الهيئة".

وأضافت الشيخ: " يأتي هذا الاعتراف ليعكس تميز الهيئة في تقديم الخدمات، والجهود المبذولة، في تعزيز بيئة إيجابية للمتعامل والحفاظ على سمعة الهيئة في تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمؤسسات، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تسريع الاستجابة لاحتياجاتهم وتوفير حلول مبتكرة وتطوير آليات تفاعلية تضمن رضاهم وتفوق توقعاتهم".

وأكدت الشيخ حرص الهيئة الدائم على جودة خدماتها والاطلاع على الأفكار الجديدة القابلة للتنفيذ إلى جانب توظيف عناصر الابتكار في الخدمات التي يبلغ عددها 138 خدمة للمتعاملين من مختلف الفئات، والاهتمام كذلك بتمكين فرق العمل والاستثمار في تطوير مهارات الموظفين وإشراكهم في عمليات التحسين وتقييم الأداء بانتظام.