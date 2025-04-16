معهد برجيل للأورام يُبرم شراكات عالمية لتعزيز رعاية مرضى السرطان في المنطقة

في خطوةٍ هامة نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأورام عالمية المستوى، أعلن معهد برجيل للأورام (BCI)، إحدى أكبر شبكات رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات ، عن شراكات استراتيجية مع 3 مؤسسات عالمية مرموقة تضمنت المعهد الأوروبي للأورام (IEO)، ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP)، ومستشفى الأطفال SJD برشلونة وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، حيث تهدف هذه الشراكات إلى إعادة تعريف رعاية الأورام في المنطقة من خلال تطوير الخدمات السريرية، والبحوث، والتعليم، ورعاية الأورام الشخصية.

يخدم معهد برجيل للأورام أكثر من 5000 مريض سنويًا، ويُقدّم رعايةً مُصمّمةً خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، بدءًا من التشخيص ووصولًا إلى برامج التعافي، فيما تنتشر شبكتها في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك أبوظبي والعين ودبي والشارقة والظفرة، مما يضمن الوصول إلى رعاية شاملة ورحيمة لمرضى السرطان والأورام لجميع الأعمار.

وستستفيد هذه الشراكات الجديدة من تقنيات الاستشارات الطبية ومراقبة المرضى عن بُعد، وتسهيل الحصول على آراء طبية ثانية من خبراء دوليين، وإنشاء برامج زيارات طبية لتمكين تبادل معرفي أعمق وتعزيز القدرات المحلية.

رعاية سرطان الأطفال

سيعزز تعاون مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP) رعاية سرطان الأطفال، و قدرات التشخيص المتقدم، والاستشارات عن بُعد، والآراء الطبية الثانية متعددة التخصصات. ستدعم برامج الزيارات من CHOP تبادل المعرفة في تخصصات أورام الأطفال الدقيقة.

من جهتها، قالت مادلين بيل الرئيسة والمديرة التنفيذية لمستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP): "نحن متحمسون للتعاون مع معهد برجيل للأورام لتطوير رعاية سرطان الأطفال من خلال تبادل الخبرات، وابتكارات الرعاية عن بُعد، وفرص التدريب، معًا، سنمكّن فرق الرعاية الصحية وندعم الأسر التي تواجه سرطان الأطفال."

ومن المتوقع أن تُعزز الشراكة مع مستشفى إس جيه دي برشلونة للأطفال قدرات مركز بي سي آي في مجال الرعاية الشاملة لسرطان الأطفال، حيث سيوفر هذا التعاون دعمًا مستمرًا عن بُعد وإرشادًا طبيًا، لا سيما لحالات الأطفال النادرة والمعقدة.

وقال الدكتور مانيل ديل كاستيلو ري،الرئيس التنفيذي لمستشفى إس جيه دي برشلونة للأطفال: "يوفر تعاوننا مع معهد برجيل للأورام إطارًا لتبادل المعرفة المتخصصة والإدارة المشتركة لحالات أورام الأطفال المعقدة، ومن خلال ربط المناطق الجغرافية، يمكننا توفير رعاية متخصصة لمزيد من الأطفال".

دمج الخبرات العالمية

بالشراكة مع المعهد الأوروبي للأورام (IEO)، سيركز معهد برجيل للأورام على تعزيز رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات من خلال تطوير البحوث السريرية والعلمية، وبرامج التدريب والتعليم لمتخصصي الرعاية الصحية، والخدمات السريرية رفيعة المستوى، كما سيدعم هذا التعاون إنشاء شبكة متميزة من الأساتذة الزائرين، ومبادرات بناء قدرات الممرضين والصيادلة، وتشكيل مجلس استشاري استراتيجي للمعهد.

وقال ماورو ميليس، الرئيس التنفيذي لـ IEO ومركز مونزينو لأمراض القلب: "تعكس شراكتنا مع معهد برجيل للأورام التزامنا المشترك برفع معايير رعاية مرضى السرطان، ومن خلال البحث التعاوني، والتبادلات السريرية، وبناء القدرات، نهدف إلى تسريع الابتكار وتحسين النتائج للمرضى في الدولة والمنطقة ككل."

تطوير فحوصات تشخيص السرطان

سيتعاون معهد برجيل للأورام أيضًا مع شركة آبفي للأدوية الحيوية لتطوير نهج طبي شخصي في رعاية مرضى السرطان، ويهدف هذا التعاون إلى دعم تبني أحدث تقنيات الفحص والوصول إليها لتحسين تشخيص وعلاج المرضى المصابين بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان المبيض والرئة والقولون والمستقيم، و كجزء من هذه المبادرة، سيُقدّم مختبر علم الأمراض التشريحي، بقيادة الدكتورة راوية مبارك، اختبارًا لأول مرة في المنطقة لسرطان المبيض المقاوم للبلاتين، والذي سيساعد في تحديد المرضى الذين قد يستفيدون من العلاجات الموجهة الناشئة، مما يوفر مسارًا أكثر تخصيصًا للمضي قدمًا وأملًا متجددًا في تحقيق نتائج أفضل.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال محمد أبو بكر عبد الجواد محمد، المدير العام لشركة آبفي للأدوية، قائلاً: "من خلال تعاوننا مع معهد برجيل للأورام، نفخر بتقديم هذا الاختبار المتطور في دولة الإمارات، وهي خطوة حاسمة نحو تحديد الأفراد الذين قد يستفيدون من العلاجات الموجهة الناشئة، من خلال اعتماد هذا الابتكار، يمكن للأطباء تقديم نهج أكثر تخصيصًا وفعالية للرعاية."

من جانبه، صرح البروفيسور حميد الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، قائلاً: "تُعد هذه الشراكات العالمية خطوةً محوريةً في مهمتنا الرامية إلى توفير رعاية عالمية المستوى لمرضى السرطان في المنطقة، ومن خلال التعاون مع بعضٍ من أعرق المؤسسات العالمية، فإننا نبني منظومةً متكاملةً لعلم الأورام مُهيأةً للمستقبل، تُولي الأولوية للجودة وإمكانية الوصول والابتكار لكل مريض نخدمه".

تُؤكد هذه الشراكات الرؤية الاستراتيجية لمعهد برجيل للأورام، والتي لا تقتصر على توسيع قدراته السريرية فحسب، بل تُسهم أيضًا في أن يكون مركزًا إقليميًا للمعرفة والابتكار والتميز في علم الأورام.