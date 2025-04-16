"دبي ديرما 2025" يختتم فعالياته بصفقات تجاوزت 2.5 مليار درهم

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2025"، أكبر مؤتمر ومعرض علمي لأمراض الجلدية والتجميل والليزر في العالم بنجاح كبير حيث بلغت قيمة الصفقات المباشرة وغير المباشرة التي عقدت خلاله 2.5 مليار درهم.

وعلى مدار ثلاثة أيام، أسهم "دبي ديرما" في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال السياحة العلاجية، مستفيداً من منظومة صحية متكاملة تتميز ببنية تحتية متقدمة، وكفاءات طبية عالية المستوى، وخدمات صحية متطورة تضاهي المعايير العالمية.

كما ساهمت الأسعار التنافسية وسهولة الوصول إلى الخدمات الطبية في جعل الإمارات وجهة مفضّلة للمرضى من مختلف أنحاء العالم.

وشهد "دبي ديرما" إقبالاً متزايداً من الزوار الدوليين حيث أصبحت عمليات التجميل عنصرا أساسيا في منظومة السياحة العلاجية وباتت دولة الإمارات اليوم، بفضل ما تقدمه من جودة علاجية وتجربة صحية متكاملة، من أهم الوجهات للراغبين في تلقي علاجات جلدية وتجميلية.

وعكست قيمة الصفقات التي أبرمت خلال دورة هذا العام الأهمية المتزايدة التي يكتسبها قطاع الجلدية والتجميل على المستويين المحلي والدولي، ما يعكس النمو المستمر في هذا المجال الحيوي.

وساهم المؤتمر في تعزيز الدور العالمي لإمارة دبي كمركز محوري لاحتضان أبرز الفعاليات والملتقيات الطبية، من خلال توفير منصة فعالة للتواصل العلمي، وتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث التقنيات الطبية.

وكان للذكاء الاصطناعي حضورا لافتا في فعاليات المؤتمر، حيث ينظر إليه كأداة جوهرية في صياغة مستقبل طب الجلدية والتجميل، من خلال تسريع وتيرة التطوير، وتحسين دقة التشخيص، ورفع كفاءة الممارسات السريرية.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني رئيس "دبي ديرما" إن هذا القطاع المتنامي يعد من أكثر القطاعات تطوراً على مستوى العالم، إذ بلغ حجم سوق جراحة التجميل أكثر من 56 مليار دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يواصل نموه المتسارع خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بالتقدم الطبي والتكنولوجي، وارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية العناية الصحية بالبشرة والصحة الجمالية، وساهمت جودة الخدمات وتنوعها في تعزيز دور هذا القطاع كأحد المحركات الرئيسية للسياحة العلاجية، ما يعزز مساهمته في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وناقش المؤتمر هذا العام العديد من الجوانب غير التقليدية في علاج الأمراض الجلدية، كان من أبرزها أهمية الأبعاد النفسية والاجتماعية في العملية العلاجية، ودورها المحوري في تعزيز فعالية العلاج وتحسين جودة حياة المرضى.

وتضمن برنامج اليوم الأخير من "دبي ديرما" جلسة متميزة بعنوان "مستقبل طب الجلدية"، خصصت للطلاب وأطباء الامتياز وأطباء الإقامة، وناقشت عدة محاور أهمها ، التخصصات الفرعية في طب الجلدية، والاحتياجات المستقبلية للمجال، وأمراض الجلد لدى الأطفال وعلم الأمراض الجلدية.

وفي سابقة تسجل كأول تعاون من نوعه في الشرق الأوسط، شهد المؤتمر جلسة خاصة بالتعاون بين "دبي ديرما" وجمعية Skin of Color، ركزت على العلاجات المخصصة لذوي البشرة الملوّنة، حيث تأتي هذه الخطوة لتفتح آفاقاً جديدة نحو مبادرات تعليمية وتوعوية مستقبلية، تهدف إلى تعزيز الشمولية والتنوع في طب الجلدية، بما يلبي احتياجات المرضى.

وزار "دبي ديرما" هذا العام أكثر من 25 ألف زائر من 114 دولة، فيما ضم المعرض أجنحة مخصصة لدول مشاركة كان أكبرها جناح كوريا الجنوبية.