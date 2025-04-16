تعيين ماجد الشامسي رئيساً لمجلس إدارة «ديوا».. وسعيد محمد الطاير نائباً له

وافق مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، على تعيين ماجد حمد الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين سعيد محمد الطاير نائباً لرئيس المجلس.

وقالت «ديوا» في بيان لها، إن المجلس قام بتعيين سعيد محمد الشارد رئيساً للجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة، وتضم العضوين: «عيسى محمد خليفة غانم المطيوعي، ومحمد جمعة السويدي».

ولفتت إلى أنه تم تعيين هلال خلفان بن ظاهر رئيساً للجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة، وتضم العضوين: «حمد مبارك محمد بوعميم، وموزة شیبان سویدان».

وأضافت أنه تم تعيين مروان أحمد علي بن غليطة المهيري رئيساً للجنة الميزانية التابعة لمجلس الإدارة، وتضم العضوين: «سعيد مبارك خلفان خرباش المري، وراشد علي أحمد بن عبود الفلاسي».

وذكرت أنه تم تعيين أحمد طلعت سكرتيراً لمجلس الإدارة، لافتة إلى أن المجلس قام خلال اجتماعه بالنظر في ومراجعة مسائل الأعمال العامة للشركة.