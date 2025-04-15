الإمارات.. طقس غائم وانخفاض في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، يكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية.

- الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

- الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 02:40 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 20:19.

- بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والجزر الأول عند الساعة 05:41 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 70 30

دبي 34 28 75 35

الشارقة 34 24 80 30

عجمان 33 27 85 35

أم القيوين 34 23 80 30

رأس الخيمة 36 24 60 25

الفجيرة 40 29 70 25

العـين 38 25 60 20

ليوا 36 21 80 20

الرويس 34 25 75 25

السلع 33 23 70 25

دلـمـا 32 25 70 25

طنب الكبرى 33 26 80 30

طنب الصغرى 33 26 80 30

أبو موسى 33 26 80 30