أنور قرقاش: الإمارات ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظة الله، بفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، كان ناجحاً بكل المقاييس. مشيراً معاليه إلى أن الإمارات ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تشرفت بحضور اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، لقاء ناجح بكل المقاييس. وقد لمست حرص سموه تجاه دعم مسار بناء الدولة الحديثة في سوريا.. والإمارات، التي تحتضن جالية سورية مميزة، ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة.".