انخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان إمارة دبي

انخفض معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان إمارة دبي من 21.7 وفاة عام 2007 إلى 1.8 وفاة عام 2024، ووفيات حوادث الدهس من 9.5 إلى 0.3، فيما تراجع معدل الوفيات والإصابات البليغة من 36.2 إلى 4 حالات وفاة كما انخفضت وفيات الحوادث لكل 10 آلاف مركبة من 4.2 وفاة إلى 0.45 وفاة، ما يعكس تطور منظومة السلامة وجودة البنية التحتية في الإمارة.

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات خلال اجتماع تنسيقي مع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي تم خلاله استعراض مؤشرات أداء إستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022 – 2026، والجهود والمبادرات المنفذة خلال عام 2024.. أن الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي أثمرت عن تنفيذ 53 برنامجاً ومبادرة ضمن إستراتيجية السلامة المرورية، شملت أربعة محاور رئيسة: الهندسة، والأنظمة، والتوعية، والضبطية وتحقيق نتائج ملموسة، أبرزها انخفاض عدد وفيات حوادث الطرق بنسبة تفوق 90% مقارنة بعام 2007، وارتفاع كبير في التزام مستخدمي الطرق، بدعم من الحملات التوعوية والضبطية والتحسينات الهندسية المستمرة.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة قامت بدراسة ومعالجة 23 موقعاً تشهد حوادث متكررة ومناطق ذات خطورة عالية، وأنجزت تنفيذ 54 معبراً مرتفعاً للمشاة، إلى جانب تحسين البنية التحتية لمسارات وسائل التنقل الفردية، مثل السكوتر والدراجات، وإنشاء وحدة لمراقبة هذه الوسائل بهدف ضبط السلوكيات غير الآمنة ورفع مستوى السلامة على المسارات المخصصة.

من جانبه، أوضح معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن الحملات التوعوية التي أطلقتها شرطة دبي لعبت دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي المروري، حيث نُفذت 8 حملات رئيسة استهدفت أكثر من 255 ألف شخص، ونُشر أكثر من 24 مقطع فيديو توعوي حصد ما يزيد على 117 مليون مشاهدة، مشدداً على أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في خفض نسب الحوادث والوفيات، وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأضاف معاليه أن الضبطية المرورية شهدت تعزيزاً ملحوظاً، حيث تم تحرير أكثر من 145 ألف مخالفة على دراجات توصيل الطلبات، وقرابة 40 ألف مخالفة على الدراجات الهوائية والكهربائية، إلى جانب 60 ألف مخالفة للمشاة، وحجز نحو 24 ألف مركبة، وأكثر من 4000 دراجة، إضافة إلى 54 ألف وسيلة تنقل شخصي، بما فيها السكوترات غير الملتزمة بالأنظمة.

وبحث الاجتماع الجهود التوعوية والضبطية التي تستهدف سائقي الشاحنات والدراجات النارية، خاصة أن الشاحنات تمثل 30% من إجمالي حجم الحركة المرورية على بعض الطرق الرئيسة في الإمارة، فيما تمثل الدراجات النارية 4% من إجمالي عدد المركبات، كما تم الاتفاق على تكثيف حملات التفتيش والتوعية، خصوصاً على الطرق الخارجية، ومراقبة الالتزام بأوقات الحظر على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات.

كما تم استعراض النمو في استخدام وسائل التنقل الشخصية، حيث بلغت رحلات الدراجات الهوائية 46.6 مليون رحلة عام 2024، مقارنة بـ44 مليوناً عام 2023، بنسبة نمو 5%، فيما ارتفعت رحلات السكوتر الكهربائي من 30 مليون إلى 32.3 مليون رحلة، بنسبة نمو 8.7%، وشكلت نسبة استخدام وسائل التنقل لمسافات الميل الأول والأخير 1.7% للسكوتر و1.4% للدراجات الهوائية.

وناقش الجانبان تنفيذ خطة الطرق والنقل 2030، التي تركز على أربعة محاور: البنية التحتية للطرق، وسياسات النقل، والمواصلات العامة، والأنظمة الذكية.

وتشمل الخطة تنفيذ 39 مشروعاً إستراتيجياً، أبرزها تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع حصة، وشارع المستقبل، ودوار المركز التجاري، بالإضافة إلى سياسات مثل الدوام المرن، وحظر الشاحنات، وتطوير النقل المدرسي.

وفي محور الأنظمة الذكية، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأنظمة المرورية الذكية، لتغطية 100% من شبكة طرق دبي، مع تطوير نظام إدارة الحوادث والحالات الطارئة، ورفع كفاءة الإشارات المرورية.

حضر الاجتماع من شرطة دبي اللواء عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ومن هيئة الطرق والمواصلات السيد حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، والسيد أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعدد من مديري الإدارات من الجانبين.