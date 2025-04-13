"طرق دبي" و"شرطة دبي" تستعرضان مؤشرات أداء استراتيجية السلامة المرورية 2022 - 2026

عقد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً، بحثا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية وأمن المواصلات، واستعراض سير العمل في الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي (2022 - 2026)، ومؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2024، ومبادرة إنشاء وحدة ضبط وسائل التنقل الفردية وآلية تسجيل السكوتر الكهربائي.

وأشاد معالي مطر الطاير بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، والتعاون المستمر والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تنفيذ 53 مبادرة وبرنامجاً مشتركاً عام 2024، وتحقيق مستهدفات مؤشرات وفيات الحوادث المرورية المحددة في الاستراتيجية.

وأكد معاليه أهمية استمرار الجهود لتحقيق مستهدفات المؤشرات المعتمدة في استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022- 2026، وتحقيق رؤيتها (صفر وفيات)، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، كما أكد حرص الهيئة على رفع مستويات الأمان والسلامة في جميع وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وتطوير قنوات ووسائل التوعية والتثقيف المروري بما يعود بالنفع على جميع مستخدمي الطريق في إمارة دبي.

الجهود التوعوية

من جانبه، ثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل المشترك الذي يسهم في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين والسياح على هذه الأرض الطيبة، مشيداً بجهود فرق العمل المشتركة بين الجانبين التي تعمل على تفعيل التنسيق فيما يخص تعزيز السلامة المرورية والأمان على الطرق في إمارة دبي.

وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي، أن جهود العمل على تحقيق مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية، حققت انخفاضاً في مؤشرات الوفيات والحوادث على مدار 18 عاماً، خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2024، بنسبة تجاوزت 90%.

ونوه إلى الدور المحوري الذي تلعبه الحملات التوعوية في تحقيق المستهدفات، بحيث تم استهداف مختلف شرائح المجتمع بالتوعية بإجراءات وقوانين السلامة المرورية، ونفذنا 8 حملات توعوية استفاد منها أكثر من 255 ألف فرد، وطرحنا أكثر من 24 فيديو توعوي يوضح التأثيرات الجسيمة لمخالفة القوانين المرورية، وما ينجم عنها من إصابات أو وفيات، وقد حصدت هذه المقاطع المرئية أكثر من 117 مليون مشاهدة. والنتائج التي تحققت في المؤشرات تأكيد على التأثير الذي تُحدثه جهود التوعية في نشر الثقافة المرورية وتعزيز الالتزام بأنظمة السير.

الضبطية المرورية

واستعرض الاجتماع جهود تعزيز الضبطية المرورية، حيث بلغ عدد مخالفات الدراجات النارية لتوصيل الطلبات أكثر من 145 ألف مخالفة، بينما بلغت مخالفات الدراجات الهوائية والكهربائية، قرابة 40 ألف مخالفة، والمشاة 60 ألف مخالفة، وبلغ عدد المركبات المحجوزة، قرابة 24 ألف مركبة، وقرابة 4000 دراجة توصيل، وبلغ عدد وسائل التنقل الشخصي المحجوزة أكثر من 54 ألف وسيلة.

مبادرات وبرامج

وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات والبرامج المنفذة ضمن استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، البالغ عددها 53 مبادرة وبرنامجاً، ركزت على أربعة محاور رئيسة، بواقع 21 مبادرة في محور هندسة الطرق والمركبات، و16 مبادرة في محور الأنظمة والإدارة، و11 مبادرة في محور التوعية المرورية، و5 مبادرات في محور الضبطية، وكذلك استعراض المؤشرات والمستهدفات المحققة، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق خلال 18 عاماً الماضية (2007 - 2024)، بنسبة تجاوزت 90%، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، من 21.7 وفاة عام 2007، إلى 1.8 وفاة عام 2024، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الدهس، من 9.5 وفيات إلى 0.3 وفاة، كما انخفض معدل الوفيات والإصابات البليغة، من 36.2 وفاة إلى 4 وفيات، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الطرق لكل 10 ألف مركبة، من 4.2 حالة وفاة، إلى 0.45 وفاة، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في تعزيز الضبطية المرورية، لعبور المشاة، والمخالفات الخطرة، والقيادة الآمنة للدراجات النارية والهوائية والسكوتر الكهربائي.

وناقش الاجتماع المبادرات المنفذة في محور هندسة الطرق، حيث جرى دراسة ومعالجة 23 موقعاً للحوادث المتكررة والمواقع ذات الخطورة العالية على مستخدمي الطريق، وتوفير 54 معبراً مرتفعاً للمشاة، إضافة إلى تطوير وتحسين العديد من المواقع في دبي لرفع مستوى سلامة مستخدمي وسائل التنقل المرن، كما يجري العمل حالياً لتطوير نظام الإدارة الذكية لسائقي وسائل المواصلات العامة، لتعزيز مستوى السلامة المرورية في هذا القطاع، ونفذ الجانبان 19 زيارة ميدانية لاستراحات الشاحنات، و85 زيارة ميدانية وورشة عمل لتوعية سائقي خدمات التوصيل، استهدفت أكثر من 15 ألف سائق، وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز مستوى السلامة المرورية للمشاة، استهدفت أكثر من 10 آلاف عامل وسائق مركبة، وفي محور الأنظمة والإدارة، صدر قانون تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، واللائحة التنفيذية للقانون، وتحديث نظام تحديد مواقع الحوادث المتكررة، والعمل جارٍ على تطوير وتحديث نظام الحوادث المرورية.

الشاحنات والدراجات

وبحث الجانبان تعزيز الضبطية المرورية، وتكثيف حملات التوعية لسائقي الشاحنات والدراجات النارية، حيث تشكل الشاحنات قرابة 30% من إجمالي الحجم المروري في بعض الطرق الرئيسة في إمارة دبي، فيما تشكل الدراجات النارية 4% من إجمالي عدد المركبات المسجلة في دبي، واتفق الجانبان على تنفيذ حملات توعية وتفتيش للشاحنات على الطرق الخارجية، ومراقبة تطبيق أوقات حظر الشاحنات على أجزاء من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، واستحداث وتطبيق لائحة الجودة لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتحديث برامج تدريب وترخيص سائقي الدراجات النارية.

وسائل التنقل الشخصية

وناقش الجانبان النمو السريع في استخدام وسائل التنقل الشخصية، حيث ارتفعت رحلات الدراجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023، إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%، وارتفعت رحلات السكوتر الكهربائي من 30 مليون رحلة في العام 2023 إلى 32.3 مليون رحلة خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.7%، وبلغت نسبة رحلات الميل الأول والأخير، باستخدام السكوتر الكهربائي، 1.7%، والدراجات الهوائية، 1.4%، وجرى الاتفاق على إنشاء وحدة مراقبة وسائل التنقل الشخصية، لضبط غير الملتزمين بإجراءات السلامة، ورفع مستوى السلامة المرورية على المسارات المخصصة، وتنظيم الحركة المرورية على مسارات الدراجات، ونشر الوعي باشتراطات القيادة على المسارات المخصصة، وتطبيق لائحة المخالفات على غير الملتزمين بالإجراءات، وسيتم نشر الأفراد لتغطية مسارات الدراجات والشوارع الرئيسة بين مناطق التنقل المرن.

خطة الطرق والنقل

واستعرضت هيئة الطرق والمواصلات خطة الطرق والنقل 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، الأول محور الطرق، ويتضمن تنفيذ 39 مشروعاً استراتيجياً للطرق، تتضمن تنفيذ وتطوير عدد من المحاور الرئيسية، أهمها مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات، ومحور شارع حصة، وشارع الميدان، وشارع المستقبل ودوار المركز التجاري، وتطوير شوارع الوصل وجميرا وأم سقيم والقدرة، وشارع الفي، وشارع الصفا من تقاطع شـارع الشيخ زايد إلى تقاطع شارع الوصل، والمحور الثاني هو سياسات النقل، حيث جرى اعتماد عدد من السياسات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، أهمها سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد، وسياسة المسارات الخاصة للحافلات، وسياسة تطوير النقل المدرسي، وسياسة التعرفة المرنة للطرق والمواقف، والتوسع في حظر الشاحنات، ويشمل محور المواصلات العامة، تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، ودراسة تنفيذ أنظمة النقل المعلقة، والتوسع في المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، وتطوير شبكة خطوط الحافلات، وشبكة النقل البحري، أما المحور الرابع فيتعلق بالأنظمة المرورية الذكية، حيث بدأت الهيئة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأنظمة المرورية الذكية، التي تغطي 100% من شبكة الطرق في دبي، وتحديث نظام إدارة الحوادث والحالات المرورية الطارئة، ورفع كفاءة عمل الإشارات المرورية.

حضر الاجتماع من القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ومن هيئة الطرق والمواصلات السيد حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، والسيد أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعدد من مديري الإدارات في هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي.