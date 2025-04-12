معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب ينطلق الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي

تنطلق بعد غد الإثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة الـ21 من "معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستقطب المعرض 781 عارضًا محليًا وعالميًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 16 أبريل الجاري. ويشمل المعرض 12 جناحًا دوليًا يعرض أحدث اتجاهات الصناعة والتطورات التقنية، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتيح للمشاركين فرصة استكشاف حلول تلبي احتياجات السوق المتنامية.

كما يساهم المعرض في تعزيز التواصل بين المصنعين والموردين والمشترين، مع التركيز على دفع النمو والتوسع في القطاع. وتشارك دول عديدة في أجنحة خاصة تشمل البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، وجمهورية مصر العربية، حيث تقدم عروضًا متميزة تسهم في تسريع النمو في هذه الصناعة الحيوية.

يرافق المعرض الدورة السابعة من "معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة"، الذي يعرض تقنيات الأثاث وإكسسواراته، بما في ذلك أحدث موديلات الأثاث والمفروشات ومواد التنجيد.

وتتضمن فعالياته مؤتمرًا يشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في "جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب"، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً في قاعات زعبيل 4، 5، 6.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة "الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض"، ستنظم الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب" في الرياض، المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى الدورة العاشرة من "معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب" في القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.