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الإمارات

قرقاش يؤكد على دور الإمارات السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية

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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على دور الإمارات السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، مضيفاً أن مساعدات الإمارات الإغاثية تشكل 42% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها.

وقاق معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شاركت في اجتماع أنطاليا الوزاري دعماً لحل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. تؤكد الإمارات دورها السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، وتشكل مساعداتنا الإغاثية 42% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها. التزامنا مبدئي ومستمر".