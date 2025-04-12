قرقاش يؤكد على دور الإمارات السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على دور الإمارات السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، مضيفاً أن مساعدات الإمارات الإغاثية تشكل 42% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها.

وقاق معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شاركت في اجتماع أنطاليا الوزاري دعماً لحل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. تؤكد الإمارات دورها السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، وتشكل مساعداتنا الإغاثية 42% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها. التزامنا مبدئي ومستمر".