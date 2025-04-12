قرقاش: الاتهامات الملفقة للجيش السوداني هدفها «الاستعراض الإعلامي»

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، أن على حكومة الجيش السوداني أن تدرك أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب، ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها.

وأشاد معاليه في تدوينة عبر «X» بالأداء المتميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية، في مواجهة الاتهامات الملفقة والضعيفة للقوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، والتي قال قرقاش عنها إن هدفها «الاستعراض الإعلامي».

وكانت الإمارات قد أعربت عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، أول من أمس، في لاهاي، حيث فشلت هذه القوات بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من معايير الإثبات القضائي.

وقام وفد الإمارات بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، موضحاً أن الدعوى المقدمة لا تستند إلى أي أساس واقعي.

وشددت الإمارات على أنه منذ اندلاع النزاع بذلت جهوداً حثيثة لتخفيف المعاناة، حيث تواصل الإمارات التزامها التاريخي والراسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، وتركز في جهودها على معالجة الوضع الإنساني الكارثي، وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة، حيث بلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار.