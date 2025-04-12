جمعية الصحفيين الإماراتية تؤكد دعم الإمارات للسلام والإنسانية

أعربت جمعية الصحفيين الإماراتية عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للادعاءات الباطلة التي وجهها ما يسمى الجيش السوداني ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 10 أبريل.

واستنكرت الجمعية تلك الادعاءات غير المبررة والتي تهدف إلى الإساءة لدولة عرفت بمواقفها النبيلة ومبادراتها الإنسانية تجاه شعوب العالم كافة، ولا تتوانى في تقديم يد العون لكل الشعوب دون تمييز.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن هذا الموقف لا يعبر بأي حال من الأحوال عن العلاقة الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالشعب السوداني الشقيق، الذي يعيش على أرض الدولة ويتمتع بكافة الحقوق والرعاية والاحترام، مشيرة إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي فتحت أبوابها لاستضافة الأشقاء من السودان، ومنحتهم الإقامة بشكل سريع لتخفيف معاناتهم، وقدمت لهم وما زالت تقدم كل أشكال الدعم والمساندة.

موقف واضح

وأشادت المعيني بالموقف الواضح والمسؤول الذي عبّر عنه وفد دولة الإمارات خلال جلسة المحكمة، والذي أكد أن الدعوى المقدّمة تفتقر لأي أساس قانوني، وأن مشاركة الإمارات في الجلسة جاءت احتراماً لمبادئ العدالة، ولتوضيح الحقائق ودحض الافتراءات.

وقالت المعيني: «إن دولة الإمارات كانت وستبقى تؤيد السلام العادل والشامل كما عهدناها في كل الأزمات.. وتدافع عن حق الشعوب في العيش برخاء وسلام وكرامة، وهو مبدأ ثابت في سياساتها الداخلية والخارجية، وقيمة راسخة في نهج قيادتها الرشيدة».

السلم الإنساني

واختتمت المعيني تصريحها بالتأكيد على أن جمعية الصحفيين الإماراتية تقف خلف القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في مواجهتها لهذه الادعاءات الزائفة، مشيدة بجهود الدولة في تعزيز قيم السلم الإنساني، وداعية وسائل الإعلام التقليدية والرقمية إلى تحرّي المصداقية والموضوعية، وعدم الانجرار وراء الحملات الدعائية المغرضة التي تهدف إلى تشويه الحقائق وتحريف الوقائع.