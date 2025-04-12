وزير الطاقة الأمريكي يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى الإمارات

اختتم كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، زيارته الرسمية الأولى لدولة الإمارات منذ توليه مهامه، والتي أكد خلالها على قوة العلاقات البنّاءة بين البلدين الصديقين، وعلى الدور المهم للتعاون في قطاع الطاقة وترسيخها، خصوصاً في ضوء الالتزام المشترك للجانبين بدعم أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواقها.

وخلال الزيارة التي استمرت يومين، عقد كريس رايت، مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «القابضة» (ADQ)، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «شكلت زيارة كريس رايت إلى دولة الإمارات خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين البلدين وخلق فرص استثمارية جديدة، بما فيها المجالات العديدة التي يتيحها الترابط القوي بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، ونتطلع إلى التعاون مع وزارة الطاقة والإدارة الأمريكية لتحفيز مزيد من الاستثمارات في القطاع بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للعالم».

من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي: «نرحب بوزير الطاقة الأمريكي، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهامه، لقد جاءت الزيارة إلى دولة الإمارات في وقت مناسب، ما شكل دفعة قوية لجهودنا الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة في بلدينا».

وزار وزير الطاقة الأمريكي مقر شركة «أدنوك»، بالإضافة إلى عدد من منشآت الطاقة الاستراتيجية في دولة الإمارات.كما زار كريس رايت جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.