«إقامة دبي» تطلق مركزاً لتقييم جودة الدراسات الاستشرافية

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أول مركز من نوعه لتقييم جودة الدراسات الاستشرافية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في الحوكمة المستقبلية، من خلال اعتماد منهجيات تقييم دقيقة وشفافة تدعم صناع القرار والباحثين حول العالم.

يعتمد المركز على مصفوفة تقييم متقدمة لقياس نضوج الدراسات الاستشرافية، تشمل تحليل أدوات البحث، ومواءمة النتائج مع التحولات العالمية، وقياس دقة التنبؤات ووضوح الرؤى واستدامة الحلول، ليشكل مرجعية علمية عالمية في هذا المجال.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، أن المركز يجسد رؤية دبي في الريادة العالمية ويعكس التزام الإدارة بالابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في رفع جاهزية الدولة لاستباق التحديات واستثمار الفرص المستقبلية بكفاءة عالية.

ونال المركز اعتماد نخبة من خبراء استشراف المستقبل.