بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى ميانمار

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قامت دبي الإنسانية بتسيير جسر جوي لنقل مستلزمات طبية حيوية إلى ميانمار، في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الوسطى من البلاد نهاية الشهر الماضي.

وأقلعت الشحنة الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم (الجمعة) من مطار آل مكتوم الدولي، متجهةً إلى مطار يانغون الدولي، محمّلةً بـ 39.5 طناً من المواد الأساسية والأدوية والمعدات الطبية اللازمة لدعم المنشآت الصحية وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأوضاع الناجمة عن الزلزال المدمر .

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "في ظل الأوضاع المتفاقمة التي تشهدها ميانمار، تتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان استجابة منسقة وسريعة، وتعكس هذه المهمة التزام دبي الإنسانية الاستراتيجي بتعزيز العمل الإنساني على الأرض وضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى المحتاجين في الوقت المناسب."

نسّقت العملية فرق الخدمات اللوجستية في كل من دبي الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، بهدف نقل مساعدات طبية من مخزون مركز منظمة الصحة العالمية للاستجابة للطوارئ الصحية العالمية، والذي تستضيفه دبي الإنسانية في مستودعاتها، وذلك لتغطية احتياجات نحو 150 ألف شخص.

وقالت سايمة وازد، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم جنوب شرق آسيا: "الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار قبل نحو أسبوعين أسفر عن أكثر من 3,500 حالة وفاة مؤكدة، و4,800 مصاب، ولا يزال المئات في عداد المفقودين. كانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت 35 طناً من الإمدادات الصحية إلى ميانمار الأسبوع الماضي لدعم الاستجابة الجارية للزلزال. وتُعد شحنة الأدوية والإمدادات الطبية التي تم تسليمها في رحلة اليوم، بما في ذلك أدوات جراحية متخصصة للحالات الطارئة والصدمات، ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وأود أن أعبر عن امتناننا لدبي الإنسانية وتقديرنا لحكومة دبي لدعمهما لاستجابتنا الصحية الطارئة."

وقد فاقم الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر الوضع الإنساني الهش في ميانمار، حيث يعاني ملايين الأشخاص من الصراع الدائر هناك، وما أسفر عنه من نزوح مئات الآلاف من السكان، ما زاد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. ومع تضرر البنية التحتية وتزايد الضغط على النظام الصحي، أطلق شركاء العمل الإنساني نداءات عاجلة لتوفير الدعم الطبي والمأوى والمياه النظيفة للمتضررين.

وتواصل دبي الإنسانية التنسيق مع أعضائها وشركائها الدوليين لمتابعة الاحتياجات على الأرض، وتقديم الدعم للاستجابة الشاملة خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر تسيير رحلة ثانية في مطلع الأسبوع المقبل، لنقل 40 طناً من مواد الإيواء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.