حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، صنع المجد وقهر المستحيل برؤيته الاستثنائية وفكره الخلّاق، مشيراً سموه إلى السير على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحو العُلا في دروب القيادة والريادة.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "على خطى محمد بن راشد، نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة… صنعت المجد، وقهرت المستحيل برؤيتك الاستثنائية وفكرك الخلّاق. أنت قائدنا ومعلمنا، بطموحاتك الكبيرة وعزيمتك التي لا تلين، ومعك وبك نعلم أن القادم أجمل".