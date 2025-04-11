دبي تستعرض فرص التعليم العالي خلال معرض في بكين

تسلط مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، التابعان لمجموعة تيكوم، خلال مشاركتهما في معرض “جولة التعليم الدولي الصيني” الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر يومين في العاصمة الصينية بكين، الضوء على مسارات التعليم العالي في دبي أمام نخبة من الطلاب والكوادر التعليمية.

وتأتي المشاركة ضمن وفد “الدراسة في دبي” الذي تقوده هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي.

ويهدف الوفد إلى استعراض ما توفره دبي من خيارات تعليمية عالمية المستوى، في إطار إستراتيجياتها الطموحة مثل أجندة التعليم 2033، والأجندة الاقتصادية والاجتماعية “D33”.

وقال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والكفاءة المؤسسية في الهيئة، إن دبي تتبنى نظاماً تعليمياً مبتكراً يستشرف المستقبل، موضحا أن الهدف من هذه المشاركة هو تعزيز الشراكات مع الصين، واستقطاب المزيد من الطلبة الصينيين للاستفادة من البيئة التعليمية الغنية والمتنوعة في دبي.

من جانبه، أكد مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تعكس التزام دبي بتعزيز التعاون مع مجتمع التعليم العالمي، لافتا إلى أن المجموعة تعمل على ترسيخ مكانة دبي وجهة تعليمية عالمية تحتضن الابتكار والشراكات المثمرة.

ويشارك في المعرض عدد من الجامعات العالمية البارزة التي تتخذ من دبي مقراً لها، من بينها جامعات بيرمنجهام، وميدلسكس، وأميتي، وكيرتن، ومردوخ، لعرض الفرص التعليمية المتنوعة التي توفرها الإمارة للطلاب الدوليين.