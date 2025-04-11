«الوطني للإعلام» يطّلع على أحدث التوجهات العالمية في صناعة الإعلام

اطّلع معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، على أحدث التوجهات العالمية في صناعة الإعلام والترفيه والاتصالات والتقنيات التحويلية، خلال زيارته لمؤتمر ومعرض «ناب شو 2025 Nabshow» السنوي، الذي تنظمه الرابطة الوطنية للمذيعين الأمريكية في مركز مؤتمرات لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكات مع مختلف دول العالم والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية بهدف تزويد المنظومة الإعلامية بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة وبما يعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في الإعلام. والتقى معالي عبدالله آل حامد، كورتيس ليغيت الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمذيعين الأمريكية «NAB»، وكارين تشوبكا المديرة العامة والنائبة التنفيذية للرئيس، ورينارد تي. جنكينز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «I2A2»، على هامش مؤتمر ومعرض «ناب شو 2025».

وجرى خلال اللقاءات بحث التعاون بين منصة «بريدج» والرابطة الوطنية للمذيعين من جهة، وبين المنصة ومؤتمر ومعرض «ناب شو» من جهة أخرى، حيث أكد معاليه على أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير المحتوى الإعلامي بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

كما تم مناقشة سبل التعاون في مجالات الابتكار الإعلامي، والتحول الرقمي، وتعزيز القدرات التقنية في إنتاج وتوزيع المحتوى وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في تطوير البنية الإعلامية الحديثة.

كما زار عدداً من الأجنحة المشاركة ضمن فعاليات معرض «ناب شو 2025»، اطلع خلالها على أحدث البرامج والمعدات والأجهزة الخاصة بقطاع الإعلام والنشر وتقنيات الإنتاج والبث واستخدامات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.