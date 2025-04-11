ضاحي خلفان يطلع على أفضل ممارسات شركة هواوي الصينية

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بزيارة رسمية إلى مقر شركة هواوي الصينية، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في مدينة شنجن بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، ضمن زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق، ديفيد شي، نائب رئيس هواوي لتسويق وبيع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وديفيد تاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث رحّبوا بمعاليه واصطحبوه والوفد المرافق في جولة موسّعة داخل مقر الشركة.

خلال الزيارة، اطّلع معالي الفريق ضاحي خلفان على أحدث التقنيات والأنظمة التي طورتها شركة هواوي.

وأشاد معاليه بما شاهده من تطور تقني هائل في شركة هواوي، مؤكداً أن ما لمسه من ابتكارات يعكس مكانة الصين المتقدمة عالمياً في صناعة التكنولوجيا والاتصالات.

رافق معالي الفريق ضاحي خلفان في الزيارة، اللواء مهندس وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد عبدالله عتيق بورقيبة، مدير إدارة السكرتارية بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.