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الإمارات

ورشة حول الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج

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البيان

دبي


نظّمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بالتعاون مع المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات في ألمانيا، ورشة عمل تدريبية وتوعية بعنوان «الرقابة في الصادرات والواردات على السلع ذات الاستخدام المزدوج».

أقيمت الورشة على مدى أربعة أيام، خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري، وشارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين، بحضور موظفين من مختلف الجهات في حكومة دبي.

هدفت الورشة إلى تعزيز الكفاءة الفنية والمهنية لموظفي حكومة دبي المختصين في المجال، عبر تمكينهم من فهم جميع الإجراءات الخاصة بالرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتطبيق النماذج العملية لمحاكاة واقع العمل اليومي، وبناء قدراتهم في تقييم الطلبات وفقاً للمعايير القانونية والتقنية والإدارية المعتمدة دولياً.