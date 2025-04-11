الرئيس الأرميني يحاضر في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

ضمن زيارته لدولة الإمارات، استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أول من أمس، فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك في زيارة رسمية إلى الأكاديمية، حيث استقبله معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية.

وخلال الزيارة ألقى الرئيس الأرميني محاضرة خاصة بعنوان: «دور أرمينيا في مسارات السلام: أولويات وطنية ومكاسب دولية»، نظّمت بالتعاون مع سفارة أرمينيا في الدولة.

وتناول خلال المحاضرة أبرز ملامح المشهد السياسي في أرمينيا، مسلطاً الضوء على التحديات الراهنة، والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها بلاده لتعزيز دورها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شدّد على أهمية السلام كأولوية وطنية تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة أرمينيا الدولية.