أحمد بن سعيد: زيارة حمدان بن محمد للهند تجسيدٌ لعمق العلاقات بين البلدين

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند جسّدت متانة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند، وأسهمت اللقاءات المثمرة مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وكبار المسؤولين في جمهورية الهند، في تعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين، المبنية على عقود من التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تشرفت بمرافقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند، والتي جسّدت متانة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند. أسهمت اللقاءات المثمرة مع دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وكبار المسؤولين في جمهورية الهند، في تعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين، المبنية على عقود من التعاون المتبادل في مختلف المجالات".

وأضاف سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "كانت الهند من أوائل الأسواق العالمية التي بدأت طيران الإمارات عملياتها إليها، حيث نقلت خلال أربعة عقود أكثر من 90 مليون مسافر من وإلى وجهاتها في الهند. هذه الزيارة تُمثل مرحلة جديدة من التفاهم المشترك والرؤية المتقاربة للنمو المستدام والابتكار، بما يعزز تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر تكاملاً وازدهاراً".