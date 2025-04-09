محمد بن زايد يعيّن مبارك علي عبدالله النيادي وكيلاً لوزارة العدل

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيلاً لوزارة العدل.

شغل سعادة النيادي العديد من المناصب القيادية في وزارة الدفاع، شملت منصب قائد قاعدة الظفرة الجوية، وقائد العمليات الجوية، ومدير مركز العمليات المشترك، ورئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الإستراتيجية، إضافة إلى رئيس هيئة العمليات والتخطيط الإستراتيجي العسكري، وترأس سعادته العديد من اللجان الوطنية التخصصية وقيادة مشاريع إستراتيجية في مجالات مختلفة خلال مسيرته المهنية.