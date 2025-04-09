صقر غباش يبحث ورئيس أرمينيا تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وشدد على أهمية العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور الصداقة بين الشعوب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

وأشاد غباش بالنمو المستمر في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا في السنوات الأخيرة، والذي يعكس الإرادة والرغبة المشتركة لقيادتي البلدين بالارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات.

كما أشاد بمستوى العلاقات البرلمانية التي تربط المجلس الوطني الاتحادي بالجمعية الوطنية الأرمينية وأهميتها في تنسيق المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من التجربة الرائدة لدى البرلمانيين في مجال الاختصاص التشريعي والرقابي.

وأكد فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، أهمية العلاقات الثنائية والبرلمانية ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية والثقافية، آملاً أن تنتقل الزيارات الثنائية بالعلاقات إلى مستوى أوسع وأرحب في المجالات كافة، وأن تفتح مسارات جديدة لتوثيق التعاون، ما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.