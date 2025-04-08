مكتوم بن محمد: الإمارات تحرص على ترسيخ شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في القطاعات الاستراتيجية

سموه:

نواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة وبيئة أعمال محفزة تواكب المتغيرات العالمية

نهدف لجعل الإمارات وجهة عالمية للاستثمار في التقنيات الخضراء ورائدة في الاقتصاد المستدام

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، باولو رويز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيتون» العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والتحول التكنولوجي.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع إدارة الطاقة الذكية، واستكشاف مجالات الشراكة في تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة الطاقة وتسرّع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة مستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية للاستثمار في التقنيات الخضراء.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على تعزيز شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع إدارة الطاقة الذكية والاستدامة.

وأضاف سموه: «نؤمن بأن التعاون مع كبرى الشركات الرائدة عالمياً مثل «إيتون» يشكل دعماً مهماً لأهدافنا في التحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار، كما نواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة وبيئة أعمال محفزة تواكب المتغيرات العالمية وتستقطب رواد الأعمال والتقنيات المتقدمة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «التقيت اليوم باولو رويز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيتون» العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، لمناقشة الفرص الواعدة وتعزيز شراكاتنا في قطاع إدارة الطاقة الذكية والاستدامة».

وأضاف سموه: «سنواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة وبيئة أعمال محفزة تواكب المتغيرات العالمية وتستقطب رواد الأعمال والتقنيات المتقدمة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وامتثالاً لرؤية الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني وبهدف تعزيز تنافسيتنا كوجهة عالمية للاستثمار في التقنيات الخضراء، وريادة الاقتصاد المستدام عالمياً».

من جانبه، أعرب باولو رويز عن تقديره لنهج دبي الطموح في قيادة الابتكار وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة، مؤكداً التزام شركة «إيتون» بتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة والمساهمة في دعم الأجندات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والطاقة الذكية.

وتعد «إيتون» من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطاقة، وتقدم حلولاً ذكية ومتكاملة تدعم كفاءة العمليات الصناعية والبنية التحتية الذكية وتطبيقات الطاقة المتجددة، وتتمتع بحضور عالمي في أكثر من 175 دولة.

حضر اللقاء، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية الإمارات وجافزا.