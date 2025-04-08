حمدان بن محمد يصل إلى جمهورية الهند في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق وزير البترول والغاز الطبيعي والسياحة في جمهورية الهند الصديقة.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، كما يضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين والقيادات الاقتصادية الإماراتية.

وخلال الاستقبال، عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، عقب ذلك استعرض سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ثُلة من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحية سموه.

ويلتقي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وعدداً من كبار المسؤولين، حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية، وأهم المستجدات في الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، ومستقبل التعاون ضمن مختلف القطاعات الإستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة في البلدين، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.