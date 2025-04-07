حملة "بيت الخير" الرمضانية تنفق 69,5 مليون درهم

حققت جمعية بيت الخير من خلال حملتها الرمضانية "حق معلوم" /1446 هـ – 2025 م/ أهدافها وأنجزت خططها المرسومة بنجاح إذ بلغ حجم الإنفاق حتى نهاية شهر رمضان 69 مليوناً و509 آلاف و55 درهماً بزيادة بلغت 20,7 مليون درهم عن حملة العام الماضي كما نجحت الحملة هذا العام في توزيع مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار بمعدل متوسط يقارب 58 ألف وجبة يومياً.

وتوزع هذا الإنفاق بين 27 مليوناً و927 ألفاً و630 درهماً أنفقت على المشاريع الرمضانية و38 مليوناً و748 ألفاً و861 درهم أنفقت على الدعم الإنساني بالإضافة إلى الإنفاق الشهري على الأسر المواطنة الأقل دخلاً الذي بلغ خلال الشهر الفضيل 4 ملايين و256 ألفاً و700 درهم.

وبدأت الجمعية في تنفيذ مشاريعها الرمضانية في وقت مبكر فتم توزيع 4980 حصة مير بقيمة 6 ملايين و176 ألفاً و800 درهم عبر أفرعها الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا كما قامت بتقديم وتوزيع مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار بقيمة إجمالية بلغت 18 مليوناً و500 ألف درهم من خلال 90 موقعاً ونقطة توزيع منها 12 خيمة إفطار أهمها الخيمة الماسية في هور العنز التي كانت تقدم يومياً ما لا يقل عن 5500 وجبة إفطار.

ونفذت الجمعية مشروعين لعيد الفطر الأول مشروع زكاة الفطر الذي أنفق مليوناً و825 ألفاً و930 درهم لإسعاد ما يزيد على 2790 أسرة تلقت مبالغ نقدية مجزية بالإضافة إلى توزيع 25 ألف كيس أرز من النوع الجيد وزن الكيس 10 كيلوغرامات كما وزعت الجمعية عيديات نقدية على 764 أسرة بقيمة مليون و424 ألفاً و900 درهم.

وتميزت الحملة بزيادة الإنفاق على الدعم الإنساني إلى و38 مليوناً و748 ألفاً و861 درهم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات المساعدة ولإسعاد أكبر عدد ممكن من المستحقين حيث بلغ مجموع المساعدات الطارئة والمقطوعة التي وزعتها الجمعية 35 مليوناً و631 ألفاً و209 دراهم استفاد منها 7976 أسرة وحالة مضطرة كما قدمت الجمعية مبلغ 3 ملايين و117 ألفاً و652 درهماً لرفع المديونيات عن 40 غارماً ومواطناً تم رفع الكرب عنهم وإطلاق سراحهم خلال رمضان وعيد الفطر.