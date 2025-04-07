محمد بن زايد: الاستثمار في الصحة استثمار من أجل المستقبل الأفضل للمجتمعات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الاستثمار في الصحة استثمار من أجل المستقبل الأفضل للمجتمعات.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: »: الاستثمار في الصحة استثمار من أجل المستقبل الأفضل للمجتمعات، وفي "يوم الصحة العالمي" نؤكد أن الإمارات ماضية في تعزيز نهجها الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية ويعزز ثقافة الحياة الصحية والوعي بخطورة الأمراض وتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع والوطن. يواجه العالم الكثير من التحديات الصحية، والإمارات حريصة على دعم العمل الجماعي الدولي في التعامل معها وتشجيع الابتكارات والحلول العلمية لها من أجل المصلحة المشتركة للبشرية».