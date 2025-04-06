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الإمارات

برائعة شعرية.. محمد بن راشد يهنئ أمير قطر بفوز «هوت شو» بكأس دبي العالمي

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البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة فوز «هوت شو» بكأس دبي العالمي، قال فيها:

يــاعـريـبْ الــبـيـتْ مـــنْ عـــمٍّ وخـــالْ

الـتـهـاني لـــكْ عــلـىَ الــفـوزْ الـكـبيرْ

طــابْ فـالـكْ لــكْ مــنْ الـنـاموسْ فـالْ

يــاتــمـيـمْ ولِــــــكْ تـهـانـيـنـا تــســيـرْ

بـالـحصان الـلـي لـكـاسْ دبــي طــالْ

ولِـــكْ مـــعْ الــطـولاتْ تــاريـخٍ شـهـيـرْ

فوزْ ( هوتْ شو) فوزْ بهْ طابْ إحتفال

هـــو بــكـاسْ دبـــي بـعـزومَـهْ جــديـرْ

ونـحـنْ وإنـتـوا أهــلْ مـاتـبغي جــدالْ

وشـعـبـنـا واحـــدْ ويـربـطـنا الـمـصـيرْ

مــــنْ أبــوخـالـدْ ومــنـي بــكـلْ حـــالْ

تــهــنـيـهْ مــمــزوجــهْ بـــفــلْ وعــبــيـرْ