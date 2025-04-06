شرطة دبي تكرم سائحة لأمانتها في تسليم مجوهرات مفقودة

في إطار حرصها المستمر على تعزيز التعاون ودور الشراكة المجتمعية، كرّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي السائحة الاستونية، ماريون كالجون، تقديراً لأمانتها وحرصها على تسليم قطعة مجوهرات ذهبية عثرت عليها في إحدى المناطق السياحية.

وكرم العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، السائحة، معرباً عن سعادته بهذه النماذج المشرفة، والتي تعزز ثقافة التعاون والتحلي بالخصال الحميدة والأمانة، وهو ما تحرص شرطة دبي على ترسيخه بين أفراد المجتمع، من خلال مبادرات التكريم والشكر.

حضر التكريم المقدم محمد عبدالرحمن، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، والنقيب شهاب السعدي، رئيس قسم إسعاد السياح.

وكانت السائحة ماريون قد عثرت على قطعة مجوهرات من الذهب في إحدى المناطق السياحية، وتوجهت على الفور لتسليمها إلى إدارة الشرطة السياحية في دبي، الأمر الذي يعكس حسها العالي بالمسؤولية وحرصها على إرجاع المفقودات إلى أصحابها.

وفي سياق التكريم، أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وذلك من خلال تعزيز التحلي بالخصال الحميدة وروح التعاون، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه أفراد المجتمع في تعزيز سمعة الدولة والمساهمة الفاعلة في نشر الأمن والأمان عبر التعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية.

ويعد هذا التكريم مثالاً يُحتذى به في ثقافة الأمانة والتعاون، ويعكس التزام شرطة دبي بتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة العامة وإسعاد أفراد المجتمع.