"كهرباء دبي" تدشن 1530 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال 2024

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024 الماضي، 1530 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة في مختلف أنحاء الإمارة، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بعام 2023، في حين استغرق العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه مليونا و70 ألفا و670 ساعة عمل.

وذكر معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط "11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت" بلغ 45 ألفا و317 محطة بنهاية 2024، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد محطات التوزيع يعد دلالة جديدة على توسيع البنية التحتية للهيئة لمواكبة ازدهار دبي ونموها الاقتصادي والعمراني وارتفاع إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

قال إن نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي بلغت 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة توظف أحدث البرامج والتقنيات الرقمية وتتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتطورة لتوفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة، وأتمتة شبكة التوزيع وتطبيق أفضل خطط الصيانة وتقليل متوسط انقطاع الكهرباء.