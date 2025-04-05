الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك بمنتدى النساء البرلمانيات في طشقند

شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بسعادة كل من الدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطان السويدي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس، في الدورة الـ39 لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند بأوزبكستان.

وأكدت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، حول مشروع قرار “دور البرلمانات في تعزيز حل الدولتين في فلسطين” أهمية أن يتضمن مشروع القرار ما يكفل للبرلمانات امتلاك المهارات والموارد اللازمة لأداء دورها التشريعي والرقابي والذي سيعزز التعاون الدولي، والاستقرار السياسي، ويدعم الديمقراطية من خلال تمكين البرلمانات من تمثيل المواطنين بفعالية، وصياغة تشريعات أكثر شمولًا، وإصدار سياسات وقوانين تعكس احتياجات المجتمع من منظور جندري، إضافة إلى أن تحسين شفافية الانتخابات وتكافؤ الفرص، سيعزز الثقة في العمل السياسي، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يسهم في بناء أنظمة حكم أكثر استدامة.

وفي مداخلة أخرى حول موضوع "النساء وصياغة السياسة: الشبكات العالمية"، قالت الشحي إن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة أمرٌ أساسي لبناء مجتمع قوي وشامل، وينطبق ذلك بشكل خاص على المجال السياسي، حيث تسهم المرأة بفاعلية في رسم السياسات الداخلية والخارجية للدولة، مشيرة إلى أهمية استثمار الحكومات في الأنظمة وبرامج الإرشاد والسياسات التي تدعم دخول المزيد من النساء إلى الحياة السياسية، وتمكنهن من النجاح فيها، وأضافت أن مجتمعاتنا تصبح أقوى عندما يُسمع صوت كل فرد، وتُمنح المرأة الفرصة للقيادة.