رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف يلقي خطبة الجمعة بجامع موسكو الكبير

دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إلى ضرورة التمسك بقيم الإسلام السمحة والالتزام بقيم المودة والفضائل التي عايشها المسلمون في شهر رمضان الكريم ممثلة في التراحم والتعاضد والتماسك بوصف ذلك نهج الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح وتقوية النسيج الاجتماعي والتعاون لتحقيق الحياة السعيدة والهانئة لكل أفراد المجتمع على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم.

جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها معاليه بمسجد موسكو الجامع في روسيا الاتحادية بحضور سعادة الدكتور محمد أحمد سلطان الجابر سفير الدولة في جمهورية روسيا الاتحادية وسماحة الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا وجمعٍ كبيرٍ من المصلين الذين يقصدون المسجد باعتباره المسجد الرئيسي والأكبر في العاصمة موسكو.

وهنأ معاليه الشعب الروسي قيادةً وشعبًا بعيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالأمان والاطمئنان.

يعد “مسجد موسكو الكبير” صرحا تاريخيا مميزا يتحاوز عمره قرناً من الزمن ويعد أحد أقدم المساجد في روسيا والأكبر في العاصمة موسكو يقصده المسلمون من أنحاء البلاد.

وانطلاقًا من قيمها ومبادراتها الموجهة لخدمة الشعوب يحظى هذا المسجد بدعم مستمر من دولة الإمارات بداية من رحلة إعادة بنائه وتمويل المشروعات الخيرية والإنسانية التي يشرف عليها مسؤولو المسجد إضافةً إلى تقديم منح دراسية للطلاب للدراسة في الإمارات في ظل التعاون لترسيخ مبادئ الحوار بين الأديان وتعزيز التعايش السلمي.