مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، مستقطبةً رؤوس الأموال والشركات الرائدة، ومؤكدةً دورها المحوري في رسم مستقبل الأسواق المالية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تستضيف دبي في مايو القادم قمة أسواق رأس المال 2025 بمشاركة أكثر من 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية، لمناقشة فرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار والاستثمار".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "تشكل القمة منصة استراتيجية لدعم نمو القطاع المالي العالمي وترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة، وعبر استضافة مثل هذه الفعاليات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، مستقطبةً رؤوس الأموال والشركات الرائدة، ومؤكدةً دورها المحوري في رسم مستقبل الأسواق المالية".