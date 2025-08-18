«الدولي للاتصال الحكومي» بالشارقة يطلق «تحدي العلاقات العامة العالمي»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن إطلاق «تحدي العلاقات العامة العالمي - نسخة الشارقة»، ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة عشرة، التي تقام يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

ويعد التحدي الذي يعقد للمرة الأولى في إمارة الشارقة، إحدى أبرز المبادرات المبتكرة في مجال الاتصال، حيث يستقطب 20 طالباً من داخل الدولة وخارجها لتشكيل 10 فرق تتنافس على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ويحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية وفرصة لتطبيق فكرته على أرض الواقع.

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة هذا التحدي بالشراكة مع المنظمة الدولية للاستشارات الاتصالية (ICCO)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وحملة «هوية الشارقة»، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الأخرى، من بينها «تحدي الجامعات» بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، و«تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف التحدي إلى تحفيز الإبداع والابتكار في تقديم حلول اتصالية مستدامة مستوحاة من حملة «هوية الشارقة»، وذلك لمعالجة قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وتعليمية تسهم في تعزيز جودة الحياة، ضمن بيئة تنافسية يشرف عليها نخبة من الخبراء والمحكمين من الجهات المنظمة والشريكة.

وفي إطار الفعاليات الاستباقية، ينظم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا «تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي»، الموجه لليافعين من عمر 10 إلى 16 عاماً، بمشاركة نحو 45 طالباً وطالبة، حيث يعمل المشاركون على تطوير حلول ذكية لقضايا معاصرة مثل الأمن الغذائي، وجودة الحياة، والاستدامة.