الإمارات.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأجواء مستقرة حتى الأحد

تشهد الإمارات خلال الفترة من الأربعاء 2 أبريل وحتى الأحد 6 أبريل الجاري، طقساً مستقراً صحواً بوجه عام مع ظهور بعض السحب الجزئية أحياناً، وسط توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع تقدم الأيام.

ووفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد، فإن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل في بعض الفترات إلى 30 – 35 كم/س، مع نشاط نسبي نهاري السبت والأحد قد يسبب أجواء مغبرة مؤقتة.

أما حالة البحر، فستبقى خفيفة الموج في الخليج العربي وبحر عمان على مدار الأيام الخمسة.

الأربعاء

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً - ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.