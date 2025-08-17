فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في ألبانيا





واصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده لإخماد حرائق الغابات في عدد من المناطق في جمهورية ألبانيا بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن دعم دولة الإمارات المستمر للمهام الإنسانية الدولية وتعزيز الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية حول العالم، بما يعكس نهجها الإنساني الراسخ والقائم على التضامن والتعاون الدولي.

ويكثف الفريق عملياته الميدانية، التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مستخدما أحدث المعدات لضمان السيطرة على النيران ومنع تجددها.

وكانت دولة الإمارات قد باشرت عملياتها في إطفاء الحرائق منذ الثلاثاء الماضي عقب وصول الطائرات المشاركة والفريق المختص يوم الإثنين حيث نفذ عشرات الطلعات الجوية مستخدما الآف الكيلو جرامات من المياه للمساعدة في إطفاء النيران ومنع انتشارها.