حميد النعيمي وحمد الشرقي يعزيان سعود المعلا فى وفاة والدته حصة الشامسي

حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارتهما مجلس العزاء في الديوان الأميري عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود التعازي والمواساة من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في ديوان الرئاسة، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.

كما تقبل سموه التعازي من عدد من كبار الشخصيات والمواطنين والمقيمين الذين تقدموا إلى سموه بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدة سموه الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، داعين العلي القدير أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب سمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

ويواصل صاحب السمو حاكم أم القيوين تقبل التعازي اليوم وغداً، في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى صلاة الظهر، والفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء، فيما تقبل التعازي للنساء في مجلس قصر صاحب السمو الحاكم، اليوم وغداً، في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى صلاة الظهر، والفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

صلاة الجنازة

على صعيد متصل، أدى صاحب السمو حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، عقب صلاة الظهر أمس في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما أدى الصلاة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمواطنين، والمقيمين.

وتوجه صاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو الشيوخ والمسؤولون بعد الصلاة ليواروا جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة أم القيوين.

الدواوين تنعى

وكان صاحب السمو حاكم أم القيوين قد نعى والدته المغفور لها، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي وافتها المنية أمس.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي انتقلت إلى جوار ربها أمس.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين، الحداد الرسمي لـ3 أيام اعتباراً من أمس.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة وديوان صاحب السمو حاكم عجمان وديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة وديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، وأشقائه وأهل وذوي الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.