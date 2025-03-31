حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو حاكم أم القيوين، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

كما أدى الصلاة، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمواطنين، والمقيمين.

ثم توجه صاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو الشيوخ والمسؤولون ليواروا جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة أم القيوين، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

ويتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي في وفاة والدته، اعتباراً من اليوم من بعد صلاة العصر، في الديوان الأميري بأم القيوين، كما يواصل سموه تقبل التعازي غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى صلاة الظهر، والفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

وتقبل التعازي للنساء في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، اعتباراً من اليوم من بعد صلاة العصر، في مجلس قصر صاحب السمو الحاكم.

كما تقبل التعازي للنساء غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى صلاة الظهر، والفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.