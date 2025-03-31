"ديوا": 4.51% نمواً في طلبات توصيل الكهرباء التجارية عبر خدمة "الناموس"

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، عن تحقيق نمو ملحوظ في الطلب على "خدمة الناموس"، المخصصة لتوصيل الكهرباء للمشاريع التجارية، حيث سجلت زيادة بنسبة 4.51% في عدد الطلبات المستلمة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا الارتفاع يعكس التطور المستمر والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده إمارة دبي، ويؤكد حرص الهيئة على مواكبة هذا النمو وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه بكفاءة عالية.

وتوفر "خدمة الناموس" للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة آلية سريعة ومبسطة لتوصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات خلال 5 أيام فقط وعبر خطوتين، حيث وصل عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع إلى 8,241 طلباً خلال عام 2024.

وقال معالي سعيد الطاير: نشهد إقبالاً متزايداً على خدمات الهيئة الذكية المقدمة للاستشاريين والمقاولين، مما يعكس نجاح جهودنا لتعزيز تنافسية دبي في مجال تسهيل ممارسة الأعمال؛ وانطلاقا من أجندة دبي الاقتصادية (D33)، نواصل تطوير بنيتنا التحتية القوية والرائدة، ونعتمد على الابتكار واستخدام أحدث التقنيات والحلول لتوفير خدمات رقمية متكاملة تسهم في تسهيل أعمال شركائنا وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، مشيرا إلى أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة وصل إلى 2,123 استشارياً ومقاولاً حتى 31 ديسمبر 2024.

وأكد المهندس راشد بن حميدان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في "ديوا"، التزام الهيئة بتوفير الخدمات والبرامج الذكية والمبتكرة لتسريع الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، لافتا إلى توفير الهيئة لمجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة الأخرى للاستشاريين والمقاولين مثل برنامج "صقور"، وخاصية "مرافق" الذكية، ومبادرة "عونك" التوعوية، بالإضافة إلى توفير دليل فني محدث لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية.

وتتيح الهيئة للاستشاريين والمقاولين أيضاً إجراء جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.