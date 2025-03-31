محمد بن طحنون يهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالعيد

تقدم اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، والمزيد من الرقي والريادة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.